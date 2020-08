Rio - A Justiça Federal homologou o acordo de colaboração premiada de Dario Messer , conhecido como o "doleiro dos doleiros". Ele, que é réu de processos da Operação Lava Jato no Rio por esquemas nacionais e transnacionais de lavagem de dinheiro e outros crimes, se comprometeu a devolver R$ 1 bilhão aos cofres públicos.

Pelo acordo, o colaborador deverá cumprir pena de até 18 anos e 9 meses de prisão, com progressão de regime prevista em lei (regime inicial é o fechado). Outra cláusula previu a renúncia, em favor dos cofres públicos, de mais de 99% do seu patrimônio, estimado em cerca de R$ 1 bilhão.

Os bens incluem imóveis de alto padrão e valores no Brasil e no exterior, além de obras de arte e um patrimônio no Paraguai ligado a atividades agropecuárias e imobiliárias, que deverão fundamentar um pedido de cooperação com as autoridades paraguaias para sua partilha com o Brasil.



Na avaliação da força-tarefa, o acordo permitirá a coleta de provas para investigações em andamento, esquemas que teve o colaborador como figura-chave: “Câmbio, desligo”, sobre esquema de lavagem de dinheiro a partir do Uruguai e que movimentou mais de US$ 1,6 bilhão; “Marakata”, sobre transações de dólar-cabo para lavar dinheiro em contrabando de esmeraldas; e “Patrón”, sobre o braço no Paraguai da tendo já fornecido depoimentos juntados aos autos de processos decorrentes de três investigações sobre organização transnacional de lavagem de dinheiro liderada por Messer.