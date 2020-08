Rio - A Polícia Civil do Rio cumpre 100 mandados de prisão contra agressores de mulher nesta quinta-feira. A diretora do Departamento de Atendimento à Mulher, Sandra Ornellas, diz que os alvos estão em diversos municípios do Rio, como Angra, Cabo Frio, Resende, Teresópolis e Volta Redonda, além da Região Metropolitana do Rio. A operação foi feita a partir de mandados de prisão que estavam pendentes desde o ano passado.

Até as 8h45 da manhã, 26 homens haviam sido presos.

"Verificamos que havia esses mandados pendentes de investigações do ano passado. Dividimos os mandados e distribuímos para cumprimento em 14 Deams (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), com apoio operacional das unidades distritais ou cumprimento pelas distritais, em locais que não contam com uma Deam", conta a delegada.



Ornellas diz que durante o período de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, houve uma redução expressiva no número de registro de violência doméstica. Para a delegada, a queda representa uma subnotificação dos casos. "Isso não significa que tenha havia sido redução de violência. A casa é o lugar mais violento para mulher. Elas estão com os agressores vivendo com medo. Há uma subnotificação", alerta.

A maior parte dos mandados cumpridos na operação Atenas é resultado de investigações a partir de denúncias feitas pelas mulheres violentadas. A delegada orienta as vítimas a procurarem as delegacias, e que, caso estejam impossibilitadas, liguem para o número "197".

"As delegacias nunca pararam, funcionam 24 horas. O que a gente tinha com o isolamento era a dificuldade de transporte ou o medo, porque o autor está em casa. O ideal é que a mulher procure a delegacia. Caso ela não possa sair por alguma situação que a impeça, ela deve ligar para o 197, para que a gente oriente caso a caso", explica a delegada.

Os mandados da operação desta quarta-feira são por condenações ou descumprimento de medidas protetivas.