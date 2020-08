O Hip Hop Vídeo Traxx 2020 vem aí e promete vir pra ficar de vez na cena! Não entendeu? Luiz Gustavo Castro de Oliveira, 23 anos, carioca, cria da Zona Norte (Cidade Alta), mais conhecido como GU$T, criou um projeto que tem como objetivo produzir músicas que tragam inovação e ao mesmo tempo a nostalgia do mundo do hip hop, com a participação de diversos artistas da Zona Oeste. A expectativa é que essa mistura faça muito sucesso! O jovem está apostando todas as suas fichas no que considera "o projeto de sua vida". O objetivo é fazer com que cada som se torne um "clássico", e não apenas mais um. Está curioso para saber do que se trata? Será um EP de quatro faixas por ano e as músicas serão lançadas periodicamente com clipes aos poucos, single por single. Dos 14 artistas que farão parte do EP, cinco são da Zona Oeste: Delacruz (Vargem Pequena), Cammie (Recreio dos Bandeirantes), BigJow (Curicica), Anchietx (Barra da Tijuca) e Jok3r (Tanque). Segundo GU$T, o primeiro clipe será gravado no dia 27 de agosto e promete respeitar todas as medidas de saúde por conta da pandemia do novo coronavírus. O lançamento ocorre no dia 25 de setembro. "Disponibilizamos uma pessoa da produção para manter os cuidados de higiene necessários e preventivos para o mínimo de contato possível entre a equipe, além do uso de descartáveis durante toda a gravação. Basicamente, somente no período em que vai ser gravada a cena que os artistas estarão no mesmo ambiente. Estamos bem confiantes que tudo vai sair como o planejado", afirmou o jovem. "Som do Calor" é o nome da faixa de estreia. Nela, estarão os artistas Camila Zasoul, Anchietx, Jok3r & YOUN. A música é uma mistura do bom e velho charme anos 1990 com elementos atuais de produção e muito bom gosto. Esse som promete abalar as estruturas da cena hip-hop e voltar os olhares para a nova geração do R&B brasileiro, tanto para os artistas quanto para os produtores. Música que está no sangue A música entrou na vida de GU$T por influência de seus familiares. Os estilos musicais alternativos foram apresentados por causa de seus parentes e foi assim que o jovem decidiu por qual caminho gostaria de seguir na área da música. "Minhas referências sempre foram dentro de casa e de amigos. Durante toda a minha infância os DVDs de hip hop sempre foram presentes nas festas que eu frequentava e nos encontros familiares. Posteriormente, alguns amigos quiseram organizar um grupo de hip hop, mas não conheciam ninguém que realizasse as batidas das músicas. Eu passei a estudar e fazer todos os beats por conta própria", conta GU$T. O cria da Cidade Alta começou a sua carreira como produtor fazendo bases para o grupo de rap chamado "Mantrax". Ao longo do tempo foi se capacitando, ganhando batalhas de beats, vendendo instrumentais e estudando sempre novas técnicas e referências para evoluir. Hoje, GU$T atua como CEO e produtor do artista Delacruz e da Groovestudio. Sua principal proposta é mostrar ao mundo um projeto que traga inovação e nostalgia, mesclando elementos característicos dos anos 1990/2000 com sonoridades atuais. GU$T tem três objetivos: se lançar como um produtor artista, promover a união e reconhecimento para a cena do R&B brasileiro e estimular a valorização dos produtores e beatmakers. Para ele, isso é uma coisa que o mercado internacional já faz há bastante tempo, mas aqui ainda não existe a mesma valorização. Então, se você curtiu a história do Gustavo e ficou ansioso pelo lançamento deste projeto irado, já anota aí na sua agenda pra ser o primeiro a ouvir esse som!

Compondo na hora do recreio

Nascido em Vigário Geral, na Zona Norte, Delacruz, que hoje mora em Vargem Pequena, se descobriu cantor e compositor aos 15 anos durante os intervalos da escola, quando se uniu ao amigo Prodgust, hoje seu DJ e produtor musical. Iniciou a carreira apresentando-se em bares e festas cariocas.

De origem simples, se destacou com sua voz marcante e com letras positivas e envolventes, em canções como "Flor de Lis", "Andressa", "Me Leva", "Noway", "Girassol" e "Sobre Nós". Em 2017 alcançou destaque nacional ao participar do projeto Poesia Acústica #2 e #4, com as músicas "Sobre Nós" e "Todo Mundo Odeia Acústico", da produtora Pineapple Storm, ultrapassando 390 milhões de acessos em 2020, ano em que também lançou a segunda parte de seu primeiro álbum "Nonsense", com grande estreia nos palcos do Circo Voador, na Lapa.

Cantora desde pequena

Cammie é uma cantora e compositora carioca. Moradora do Recreio, canta desde os cinco anos de idade e sempre soube que sua vida era a música. Ela traz a vibe do passado com um toque inovador para cativar o público e conversa em suas músicas sobre assuntos do dia a dia, entre eles amores, decepções, momentos, histórias. Seu trabalho transita pelo pop, R&B e soul e tem influências de artistas como H.E.R, Ella Mai, Ariana Grande, Daniel Caesar, Tim Maia e Bobby Brown. É uma artista independente que quer mostrar que tudo é possível quando você ama o que faz.

Brilhando no Rock in Rio

Nascido e criado na Cidade de Deus, Jok3r é o primogênito de dois irmãos. Iniciou aos nove anos seus estudos em música e aos 14 tornou-se músico profissional. Em 2019, participou do Rock in Rio como tecladista acompanhando o cantor Delacruz. Atualmente é produtor musical e beatmaker da gravadora GrooveStudio, onde produziu diversos singles como "Eu avisei", do cantor Daniel Cruz, "Azul", do cantor Gabriel do Valle, e o álbum "Nonsense", volumes 1 e 2, do cantor Delacruz.

Pagode no baldinho

De São Gonçalo, Anchietx se descobriu na música de forma natural, cantando pagode e batucando no balde no quintal de casa. Dono de uma voz suave, o artista, que mora na Barra, carrega swing nas marcações pesadas do hip hop das suas músicas românticas cheias de sex appeal. Considerado uma das revelações do R&B, faz parte do selo 'Casablanca Hits'. Sua música Djavan feat. Ferrugem já coleciona mais de 1 milhão de plays no Spotify e, no geral, Anchietx possui mais de 3 milhões de views no YouTube.

Artista multifacetado

Morador de Curicica, Big jow, que é também Jonathan, representa a musica que vem como uma forma de realizar sonhos. Há três anos, ele conseguiu trazer para o mundo da música, inicialmente, através da produção musical, sua visão de trabalho duro e um flow cativante. Atuou como Dj, produtor musical, organizador de evento cultural e hoje seu som está rodando o Brasil com a produção de músicas como " Vê se não demora", distribuída pela produtora Blackkstar, nos principais meios de Streamming.

