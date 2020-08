Rio - Mais de 50 animais eram mantidos em meio à sujeira por uma idosa em uma casa na Rua Garibaldi, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Nesta quinta-feira, o presidente da Comissão de Defesa dos animais da Câmara, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho, esteve no local para fazer o resgate dos bichos

Além do presidente da comissão, também estiveram no local para realizar a operação,funcionários da Comlurb, agentes da Polícia Civil e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Corpo de bombeiros.

A ação aconteceu após vizinhos e a própria filha da aposentada de 73 anos fazerem denúncias para as autoridades. No local, havia lixo para todos os lados. Ela mantinha cães, gatos, pássaros em gaiolas e cinco tartarugas. Segundo as informações, alguns animais estavam escondidos em caixas.

“Não há água nem comida para os animais. Uma situação triste para os bichos, para ela e para os vizinhos. Há muitos insetos e ratos. É um caso muito grave de saúde pública”, lamentou Luiz Carlos Ramos filho.



Os vizinhos contaram que ela jogava na rua os animais quando adoeciam.

“Sou acumuladora. Já tentei parar. Não consigo. Mas eu amo meus animais. Agora, tirando o lixo, eles vão ficar bem”, disse a idosa aos agentes.

Em 2015, quando era secretário de proteção animal, Luiz Carlos Ramos filho já havia feito outra operação no mesmo local. “Na época foram retirados vários caminhões de lixo. Mas ela voltou a acumular”, contou.



As cinco tartarugas serão levadas para o Ibama. Cães e gatos vão para lares temporários. “Por favor é preciso que as pessoas adotem. Já tiramos um caminhão, mas ainda há muito lixo e, possivelmente, mais animais”, completou o parlamentar.