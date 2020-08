A Polícia Civil prendeu ontem 57 homens acusados de agressão contra mulheres e que estavam foragidos. A Operação Athena foi desencadeada pelo Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) e contou com a participação das 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) do Estado do Rio.

A maior parte dos mandados é resultado de investigações a partir de denúncias feitas pelas próprias vítimas. Não por acaso, a delegada Sandra Ornellas, diretora do DGPAM, orienta que todas as mulheres que sofrerem algum tipo de violência procurem as Deams ou liguem para o número 197.

"Verificamos que havia esses mandados pendentes de investigações do ano passado. Dividimos, então, os mandados e distribuímos para cumprimento em 14 Deams, com apoio operacional das unidades distritais ou cumprimento pelas próprias distritais nos locais em que não há uma Deam", disse Sandra.

A delegada explicou que durante o período de isolamento social, houve uma redução expressiva no número de registro de violência doméstica. No entanto, a queda representa, na verdade, uma subnotificação dos casos. "Isso não significa que tenha havido uma redução da violência. A casa é o lugar mais violento para as mulheres. Elas estão com os agressores e vivendo com medo. Há subnotificação", alertou ela.

A Polícia Civil tem registros de homens de 17 a 70 anos que agridem de forma verbal, psicológica, e física ou até mesmo sexualmente, mulheres mais próximas, como filhas, enteadas, netas e esposas. Para a delegada Sandra Ornellas, os agressores não conseguem manter um perfil definido. A maior parte alega ter agido em legitima defesa.