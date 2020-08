Reforço norueguês contra o vírus

Uma corrente solidária na luta contra a pandemia da covid-19: empresas norueguesas que atuam no Brasil já doaram cerca de R$ 24 milhões para apoiar o combate ao novo coronavírus no segundo país com o maior número de mortes por conta da doença. As ações vão desde cestas básicas até a criação e manutenção de hospitais de campanha. Além disso, as doações servem como incentivo aos pequenos empreendedores e mostra também a preocupação em contribuir com a economia local.

De acordo com o embaixador da Noruega no Brasil, Nils Gunneng, o governo norueguês apoia as doações feitas pelas empresas que atuam no Brasil.

"O governo espera que todas as empresas norueguesas exerçam responsabilidade social corporativa, sejam de propriedade estatal ou privada, e independentemente das atividades serem exercidas na Noruega ou no exterior. Apoiamos e apreciamos que as empresas que operam no Brasil estejam se esforçando para mitigar os impactos causados pelo novo coronavírus", afirma Gunneng.

Várias frentes

No Rio de Janeiro, a ajuda chega para incrementar a testagem da população, equipar hospitais, apoiar pesquisas e se estende até a ações sociais. A Statkraft - a maior geradora de energia renovável da Europa - doou ao Sistema Único de Saúde (SUS) o valor necessário para a produção de 4 mil testes moleculares e rápidos para a detecção do coronavírus, que serão fabricados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

E para a Universidade Federal Fluminense (UFF), serão doados três nobreaks (espécie de estabilizador de eletrônicos), quatro impressoras 3D e um molde de injeção para a produção de escudos de proteção facial.

Aker Solutions, empresa de soluções de energia, tem apoiado com a sua tecnologia, disponibilizando suas impressoras 3D, além de doar matéria-prima para a confecção de milhares de máscaras de proteção facial que estão sendo entregues a hospitais fluminenses. O Instituto D'Or contou com uma doação da Equinor para a realização de pesquisa clínica e monitoramento epidemiológico.

Área social

Já a Jotun Brasil, fabricante de tintas, apoia o projeto social Karanba. Foram doadas pela companhia 150 cestas básicas para o projeto, que usa o futebol como instrumento de apoio a crianças e jovens de comunidades carentes do Rio. A Aker Solutions também doou cerca de 600 kits de alimentação para projetos sociais de Rio das Ostras.