Pensando em inovação e querendo melhorar o cenário para os profissionais da saúde, a empresária Liana Segal, de 61 anos, criou há 20 anos o Espaço Médico Brasil, primeiro coworking de saúde do país, localizado na Barra. Além de oferecer aos médicos toda a parte de gestão e administração do consultório, o espaço tem uma abordagem de cuidado humanizada, visando sempre o bem-estar do paciente e dos colaboradores.

"Quando me formei em desenhista de produto, ganhei um olhar para as carências à minha volta. Em 1995 identifiquei a medicina como um segmento carente, tinha muitos profissionais da saúde na minha família, então eu percebi um problema em comum para todos eles: a dificuldade de ter e administrar o próprio consultório. Foi aí que apareceu a ideia de fazer a gestão de consultório para muito médicos em um único endereço", conta a empresária.

O funcionamento do Espaço Médico Brasil é muito semelhante à um coworking convencional: "Temos uma clínica com vários consultórios, em cada consultório podem entrar três médicos por dia, então esse médico paga só pelo uso. Se ele tiver outros afazeres como plantões em hospitais, pode utilizar no momento que quiser e pagar somente por aquele período. Junto com essa locação, temos as funcionárias que são contratadas e treinadas por mim, um ambiente decorado com tudo dentro das normas sanitárias, toda a parte de manutenção, nenhum desses estresses passa pelos médicos, eles só se preocupam em oferecer o melhor atendimento".

Entre os diferenciais oferecidos pelo espaço está o serviço de call center, totalmente separado da clínica. Com isso, o ambiente ganha em tranquilidade e atenção da equipe de apoio, que trabalha somente para atender os pacientes que estão ali. "Nosso maior diferencial é ter uma gestão totalmente feminina, uma gestão com olhar humanizado, que olha para o paciente com desejo de ajudar. Temos a sensibilidade de um ambiente que lida com vidas, problemas, saúde. As tomadas de decisão são voltadas para o bem-estar e não para o lucro", diz Liana.