Rio - O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu derrubar a prisão domiciliar do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e de sua mulher, Márcia Aguiar. A medida havia sido determinada pelo presidente do STJ, João Otávio de Noronha, no mês passado, durante o recesso do Judiciário.

Galeria de Fotos Movimentações mostram que Michele Bolsonaro recebeu, entre 2011 e 2016, 'parcelas' de Fabrício Queiroz Reprodução Fabrício Queiroz fazendo churrasco na casa em Atibaia Reprodução Queiroz, que atuou como assessor e motorista de Flávio Bolsonaro Reprodução Queirz deixou a cadeia na noite desta sexta-feira Cléber Mendes / Agência O DIA Fabrício Queiroz (E) desembarca no aeroporto de Jacarepaguá, de colete e escoltado por policiais Cléber Mendes / Agência O Dia Rio,18/06/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS,JACAREPAGUA, aeroprto de Jacarepagua, Fabricio Queiroz, ex-assessor do Senador Flavio Bolsonaro, foi preso no interior de Sao Paulo, foi tranferido para o Rio de Janeiro. Na foto, chegada de Queiroz no aeroporto de Jacarepagua.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,18/06/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS,JACAREPAGUA, aeroprto de Jacarepagua, Fabricio Queiroz, ex-assessor do Senador Flavio Bolsonaro, foi preso no interior de Sao Paulo, foi tranferido para o Rio de Janeiro. Na foto, chegada de Queiroz no aeroporto de Jacarepagua.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Queiroz foi peso na última quinta-feira Cléber Mendes / Agência O DIA Rio,18/06/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS,JACAREPAGUA, aeroprto de Jacarepagua, Fabricio Queiroz, ex-assessor do Senador Flavio Bolsonaro, foi preso no interior de Sao Paulo, foi tranferido para o Rio de Janeiro. Na foto, chegada de Queiroz no aeroporto de Jacarepagua.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes O helicóptero da polícia de SP deixa Queiroz no aeroporto de Jacarepaguá. De lá, o ex-assessor fez exame de corpo de delito e seguiu para a prisão Cléber Mendes Momento da prisão de Fabrício Queiroz na casa de Frederick Wassef em Atibaia, interior de São Paulo Reprodução Márcia Oliveira de Aguiar e Fabrício Queiroz Arquivo Pessoal Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira Nelson Almeida / AFP Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira Nelson Almeida / AFP Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira Nelson Almeida / AFP Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira Nelson Almeida / AFP Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira Nelson Almeida / AFP Queiroz Nelson Almeida / AFP Queiroz no dia de sua prisão, em 18 de junho Nelson Almeida / AFP Queiroz foi preso no dia 18 de junho e agora cumpre a pena em casa por problemas de saúde Reprodução / TV Globo PM reformado foi encontrado em uma casa de Atibaia Reprodução / TV Globo Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz Reprodução Fabrício Queiroz foi submetido a cirurgia no Albert Einstein, em São Paulo Reprodução Fabrício Queiroz, que está preso, trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj e teria comandado o esquema de 'rachadinhas' Arquivo Pessoal

Fischer passou por cirurgia de urgência no final de julho para tratar de uma obstrução intestinal ocasionada por uma hérnia interna. Relator do habeas corpus do casal Queiroz, o ministro retomou regularmente às atividades do STJ na última quarta-feira, analisando o caso e derrubando o entendimento de Noronha.A decisão de Noronha, de conceder prisão domiciliar inclusive à mulher de Queiroz, que estava foragida no mês passado, foi duramente criticada por seis integrantes do tribunal ouvidos reservadamente pelo Estadão/Broadcast. A aposta dos colegas de Fischer era a de que o ministro derrubaria a decisão de Noronha assim que retornasse regularmente às atividades no STJ.