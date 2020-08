Cidade das Artes Marciais é inaugurada na Barra da Tijuca

O Centro Metropolitano, idealizado pelo arquiteto Lúcio Costa e desenvolvido pela Carvalho Hosken, na Barra da Tijuca, conquistou mais destaque nesta quarta-feira com a inauguração da Cidade das Artes Marciais. A iniciativa foi do Marcelo Arar que, além de vereador, também é faixa preta de Jiu-Jitsu. O espaço de culto às modalidades esportivas reúne 14 praças que prestam uma homenagem a grandes mestres.

Para Carlos Felipe Carvalho, vice-presidente da Carvalho Hosken, a ação é única na cidade. "Lúcio Costa desenhou essa região para ser o Centro Metropolitano do Rio de Janeiro. Por isso, essa dimensão de praças e de ruas. É difícil achar outro local na cidade com essa implantação urbanística. Então, o Marcelo Arar teve muita sensibilidade ao trazer este projeto para o Centro Metropolitano, que é uma área que tem muita força e vitalidade. Ela é o futuro da cidade e representa uma característica única no Brasil. Agradecemos ao Marcelo Arar e à Prefeitura do Rio pela iniciativa", diz Carlos Felipe.

O Centro Metropolitano tem cerca de quatro milhões de metros quadrados e vem ganhando forma pelas mãos da Carvalho Hosken, reunindo trabalho, lazer e moradia em um único lugar. Com ruas e avenidas largas, sistema de iluminação em led, ciclovias interligando todo o bairro, paisagismo do escritório Burle Marx, além do Shopping Metropolitano Barra, o bairro planejado é hoje a nova centralidade da cidade.

E, agora, com a Cidade das Artes Marciais será o berço de novos atletas e um marco para visitantes e moradores. "Sem contar que será mais uma atração turística que, com certeza, ficará conhecida mundialmente. Todos vão querer visitar a 'Calçada da Fama'", afirma o vereador Marcelo Arar.