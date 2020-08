Vídeo! Motoqueiro tenta assaltar veículo no trânsito da Barra da Tijuca

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motoqueiro tenta assaltar um motorista na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira.

Nas imagens, é possível ver o motoqueiro encostando ao lado do carro e batendo com um objeto no vidro. No entanto, não se sabe se seria uma arma. O motorista do veículo não abre a janela e avança com o carro. Em seguida, o criminoso desiste do assalto. Confira as imagens!