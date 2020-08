Integrantes de quadrilha especializada em clonar cartões são presos em Niterói

Rio - A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira no terminal rodoviário de Niterói, seis integrantes de uma quadrilha especializada em clonar cartões do Riocard. De acordo com as primeiras informações, o grupo responderá pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Nenhum dos fraudadores teve o nome divulgado.

Segundo investigações, a quadrilha usava cartões de transportes clonados para permitir o embarque de passageiros em troca do pagamento de valores indevidos. Desta forma, o sistema era fraudado gerando prejuízos aos cofres públicos e às empresas concessionárias.

Na ação, os agentes apreenderam cartões clonados do Riocard, dinheiro e extratos. As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes da quadrilha. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).