Após ser reintegrado à PM, Gabriel Monteiro se despede da corporação

Rio - Após ser reintegrado a PM, Gabriel Monteiro anunciou nas redes sociais que está se despedindo da corporação . Em um vídeo divulgado no Youtube, o policial diz que ou ele sai de cabeça erguida, ou não terá outra opção. "Eu vou ser destruído pelo sistema", afirma. Entretanto, a "saída" na verdade é relacionada às eleições, pois ele é pré-candidato a vereador. Policiais militares deveriam pedir a desincompatibilização do cargo até a última quarta-feira para concorrerem no pleito.

Em uma parte do conteúdo, o agora ex-policial militar revela que saiu para ser pré-candidato a vereador no município do Rio. "A blindagem vai ser maior. Nós vamos colocar cada vez mais o dedo na ferida", diz.

No dia 4 de agosto, Gabriel foi informado que tinha sido expulso da PM por deserção. De acordo com uma nota enviada ao DIA, a corporação disse que ele tinha sido excluído por não ter se apresentado ao 34º BPM (Magé) desde o dia 22 de julho.

"O comando da unidade enviou viatura ao endereço do policial, diariamente, a partir do segundo dia de ausência, repetindo o procedimento até completar o prazo. Em nenhuma dessas visitas o policial foi localizado", dizia a nota.

Além disso, a corporação informou que por faltar ao serviço 52 vezes durante o período em que trabalhou efetivamente como militar e de cometer outras transgressões, o soldado recebeu conceito “mau” em sua ficha disciplinar, a pior das cinco classificações previstas no regulamento da corporação: excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mau.

No dia seguinte, a PM informou que Gabriel poderia ser reintegrado à corporação, porém, ainda responderia pelo crime de deserção. Já no dia 7, ele foi encaminhado para ser avaliado por uma Junta Ordinária de Inspeção de Saúde, composta por três médicos. Os profissionais de Saúde consideraram o youtuber apto e o laudo foi encaminhado ao 34º BPM para dar prosseguimento à reintegração.

Nesta sexta-feira a reportagem tentou contato com a Polícia Militar para falar sobre a saída de Gabriel da corporação, mas ainda não obteve retorno.

*Matéria em atualização