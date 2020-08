Profissionais da Saúde relatam maior movimento de pacientes com sintomas de covid-19

A emergência de hospitais, primeiro local a sentir as variações de casos de covid-19, começam a ligar novamente o sinal de alerta: o número de internações, no Município do Rio, estaria subindo nas últimas duas semanas, segundo relato de profissionais da Saúde. Porém, tanto o governo do estado, quanto a Fiocruz e também especialistas apostam na estabilização com ligeira tendência de queda de casos e óbitos.

De acordo com dados revelados, ontem, pela Secretaria Estadual de Saúde, desde o pico da pandemia, na primeira quinzena de maio, o estado registrou uma redução de 82,5% no número de novos óbitos diários por coronavírus. O dado compara as semanas epidemiológicas (SE) 19 e 20, referentes ao período de 3 a 16 de maio, com as SE mais recentes, de número 29 e 30, entre os dias 12 e 25 de julho.

Ainda segundo a pasta, enquanto há três meses ocorreram, em média, 258 mortes por dia, decorrentes da covid-19, em julho foram 45 óbitos por dia, como indica a plataforma estadual Painel Coronavírus.

Embora neste momento os números apontem a tendência de queda, a percepção dos profissionais da Saúde é de que o movimento de pacientes com suspeita da doença nas unidades hospitalares tem crescido, principalmente nas últimas duas semanas. De acordo com o diretor-médico do Hospital do Fundão, Alberto Chebabo, esse crescimento já é reflexo da flexibilização das medidas restritivas.

"Percebemos muitos pacientes com sintomas leves de síndromes gripais procurando as unidades de saúde. Todos preocupados em verificar se estão bem. Isso certamente aumenta o atendimento dentro das Clínicas da Família e emergências", disse Alexandre Telles, presidente do Sindicato dos Médicos (SinMed-Rio).

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade da Tratamento Intensivo e de enfermaria da rede pública estadual confirmam a percepção do presidente do SinMed-Rio. Segundo o levantamento, a ocupação dos leitos de enfermaria subiu de 16% para 43% do dia 31 de julho até ontem. Já no caso dos leitos de UTI, o mesmo período registrou alta de 46% para 52%.