Homem morre em hospital após ser achado baleado em porta-malas de carro em São Gonçalo

Rio - Um homem de 46 anos, identificado como Anderson Vargas Monteiro, morreu na noite desta sexta-feira após ser encontrado baleado dentro do porta-malas de um carro na Rua Albertina da Silva, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ainda não há informações do autor, nem o que teria motivado o crime.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo), foram até o local mas a vítima já tinha sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Até às 17h seu estado de saúde era considerado grave. Às 19h40 a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que Anderson não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Procurada pelo DIA para comentar sobre o caso, a Polícia Civil ainda não retornou.

Não foi divulgado o dia e local de enterro de Anderson.