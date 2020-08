Policial militar é baleado na porta de casa na Zona Oeste

Rio - Um policial militar foi baleado, neste sábado, no momento em que estava no portão de casa em Inhoaíba, Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo familiares, um veículo passou e efetuou os disparos. O militar, que não foi identificado, foi atingido no tórax, braços e pernas. Ele foi socorrido para o Hospital Rocha Faria e, até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 40º BPM (Campo Grande) foram até o Hospital Municipal Rocha Faria para verificar ocorrência envolvendo um policial militar. Ainda segundo familiares, o militar estava no portão de sua residência quando um veículo passou atirando. Os criminosos conseguiram fugir.

Posteriormente, dois homens deram entrada no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, suspeitos de serem os autores do crime. Na ação, o delegado da 35ª DP (Campo Grande) decretou prisão cautelar de ambos.