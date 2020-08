'Homem desesperado' diz Witzel sobre delação de Edmar Santos

Rio - Após novos trechos da delação do ex-secretário Edmar Santos se tornarem públicos, o governador do Rio, Wilson Witzel, divulgou um vídeo em seu perfil oficial no Twitter dizendo que "essa é a atitude de um homem desesperado porque está diante da perda do cargo de tenente-coronel da PM e do diploma de médico, usado para o crime, segundo as investigações."

Além disso, o governador disse que jamais tratou com Edmar qualquer assunto que não fosse governamental. "Eu escolhi esse secretário em razão do seu currículo. Médico, professor da UERJ, oficial da Polícia Militar e diretor do Hospital Pedro Ernesto. Foi uma escolha absolutamente técnica. Infelizmente tem sido uma enorme decepção para a população do estado do Rio de Janeiro", afirmou Witzel.

Jamais tratei com ex-secretário Edmar qualquer assunto que não fosse governamental. E não temo qualquer delação. Essa é a atitude de um homem desesperado porque está diante da perda do cargo de Ten. Cel. da PM e do diploma de médico, usado para o crime, segundo as investigações. pic.twitter.com/3MJGLl1GlU — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) August 15, 2020

Edmar Santos foi preso no dia 10 de julho sob acusação de integrar suposta organização criminosa que teria fraudado contratos de compra de respiradores pulmonares para combate à pandemia do novo coronavírus.

O ex-secretário do Rio fechou delação com o MPF e foi solto no último dia 6, após decisão dada a pedido da Procuradoria-Geral da República pelo Superior Tribunal de Justiça.

Procurado para comentar o caso, a defesa de Edmar disse que não se pronunciaria "por razões de sigilo profissional".