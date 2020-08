Rio - Um morador da comunidade foi baleado na noite deste domingo no Morro do Barbante, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A intensa troca de tiros deixou os moradores da região assustados.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Evandro Freire e até o momento não há informações sobre o estado de saúde. Segundo a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram informados sobre o fato.

A ocorrência foi encaminhada para a 37ª DP (Ilha do Governador).