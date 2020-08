Galeria de Fotos Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Prefeitura realiza operação em garagens de ônibus e 33 linhas voltam a circular Nelson Perez/Luminapress Rio - A Secretaria Municipal de Transportes, por meio do Comitê Executivo emergencial para readequação das linhas de ônibus da cidade , realizou na madrugada desta segunda-feira uma operação nas garagens das empresas com foco nas linhas reclamadas por inoperância e circulação com frota reduzida, que se agravaram durante a pandemia. Segundo a prefeitura, a ação resultou na retomada da operação de 33 linhas regulares.A ação contou com 11 equipes com cerca de 80 agentes e 17 viaturas, com o apoio da Guarda Municipal, que inspecionaram 10 garagens e reuniram dados para um inventário de situação de veículos que se encontram fora de operação, levantaram informações sobre a composição das equipes que deveriam estar em atividade, e das linhas reclamadas através do canal direto da população com a secretaria, o SMTR com VOCÊ.

A prefeitura informou que os fiscais analisaram a documentação, vistoria, itens de segurança, cumprimento dos protocolos sanitários e o estado de conservação dos coletivos. As garagens inspecionadas foram: Pégaso/Palmares, Jabour, Barra, Redentor/Futuro, Transurb, Real, Braso Lisboa, Nossa Senhora de Lourdes, Pavunense e Vila Real. As equipes documentaram as irregularidades para a devida apuração de responsabilidade junto aos operadores e consórcios.



A lista atualizada, com base no canal oficial da secretaria, conta com 144 linhas reclamadas por inoperância ou circulação com frota reduzida, o que representa cerca de 20% do total de serviços cadastrados na secretaria. Após a intervenção dos agentes nas garagens, nesta segunda-feira, 22% do total de linhas com reclamações no canal voltaram a circular e serão rigorosamente acompanhadas pela pasta.

Confira os serviços retomados:

- 010 (Fátima x Central)



- 109 (São Conrado x Central)



- 311 (Engenho Leal x Candelária)



- 342 (Jardim América x Castelo)



- 346 (Madureira x Candelária)



- 349 (Rocha Miranda x Castelo)



- 380 (Curicica x Candelária)



- 384 (Pavuna x Passeio)



- 385 (Village Pavuna x Passeio)



- 389 (Vila Aliança x Candelária)



- 702 (Praça Seca x Madureira)



- 739 (Sulacap x Bangu)



- 741 (Barata x Bangu)



- 743 (Barata x Bangu)



- 744 (Realengo x Cascadura)



- 773 (Cascadura x Pavuna)



- 817 (Terminal Recreio x Vargem Grande)



- 822 (Corcundinha x Campo Grande)



- 825 (Campo Grande x Jesuítas)



- 830 (Pedregoso x Campo Grande)



- 832 (Taquara x Alvorada)



- 833 (Conjunto Mangaratiba x Campo Grande)



- 841 (Vilar Carioca x Campo Grande)



- 842 (Paciência x Campo Grande)



- 849 (Base Aérea de Santa Cruz x Campo Grande)



- 850 (Mendanha x Campo Grande)



- 869 (Santa Margarida x Campo Grande)



- 882 (Tanque x Alvorada)



- 887 (Pechincha x Barra da Tijuca)



- 891 (Sepetiba x Mato Alto)



- 893 (Jardim Palmares x Campo Grande)



- 895 (Serrinha x Campo Grande)



- 896 (Pingo D´água x Estação Mato Alto)





Segundo o coordenador do Comitê Executivo, subsecretário Allan Borges, os levantamentos feitos nas garagens são de grande importância, já que o inventário com as disfunções existentes vão permitir a intervenção do poder concedente na direção do aperfeiçoamento do transporte público por ônibus na cidade.



"Operações como essa são de extrema relevância e seguirão em nosso cronograma. O objetivo central é promover melhorias no sistema, como o carioca reivindica, precisa e merece", afirmou ele.



O secretário municipal de Transportes, Paulo Jobim, reconhece que a pandemia afetou o segmento do transporte público, não só na cidade do Rio, como em outras grandes capitais, e está acompanhando a tramitação do projeto do governo federal que trata do apoio ao setor nos estados e municípios. Em caso de aprovação, a prefeitura do Rio vai utilizar, preferencialmente, para a implementação das medidas estabelecidas, o critério de desempenho contratual dos operadores e consórcios, especialmente quanto à regular operação das linhas.