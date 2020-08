Dança que agrega

O aniversário de 5 anos da Companhia Cambaio de Dança será diferente das quatro comemorações anteriores. A pandemia do coronavírus atingiu em cheio a produção cultural na cidade do Rio de Janeiro, mas, mesmo com os teatros fechados, a cultura da Zona Oeste não ficou estagnada. Muitos artistas estão usando as redes sociais para se manter em atividade e em contato com o público, sem parar de difundir a cultura. Este é o caso da Companhia Cambaio de Dança.

A Cambaio de Dança é uma companhia de arte da Zona Oeste do Rio. Ela atua especificamente em áreas que são carentes de oportunidades de cultura. Seu intuito é ensinar e promover espetáculos com bailarinos da região, além de trabalhar com responsabilidade social e valorização da cultura negra. Vale ressaltar que a Cambaio foi indicada em duas categorias para o prêmio Cesgranrio de Dança 2020 por seu espetáculo "Ressonância Caótica".

Criada há cinco anos pelo bailarino Roberto Silva, no bairro de Campo Grande, a Companhia não poderá realizar presencialmente a sua tradicional Semana de Aniversário, de 24 a 29 de agosto. Mas nem por isso as atividades serão canceladas. A Companhia planeja festejar mais um ano estimulando a cultura da Zona Oeste com vários eventos virtuais.

A Cambaio, que tem como um dos seus princípios proporcionar acesso à cultura a todos, realizará uma semana de aulas gratuitas de jazz e dança contemporânea online, através do aplicativo Zoom. As inscrições serão realizadas pelo Facebook e Instagram e, ao fim, os alunos ainda concorrerão a prêmios em sorteios promovidos com a ajuda de parceiros do bairro. Além disso, serão publicados vídeos ensinando técnicas de penteados e maquiagem para apresentações, orientação de uma psicóloga sobre a importância da atividade física no isolamento social, e sobre a carreira artística na região.

Aulas online gratuitas

O projeto culminará com a participação de alunos de escolas públicas, que terão direito a uma semana de aulas online gratuitas, e será montado um espetáculo virtual com as suas performances. A Companhia divulgará também um vídeo com os seus bailarinos dançando em suas casas, com o intuito de mostrar que mesmo a distância e no isolamento podemos nos adaptar e encontrar novas formas de desenvolver a dança.

O bailarino Roberto da Silva, de 29 anos, tem em seu currículo uma vasta experiência no mundo da dança. Ele integrou por sete anos o elenco de diversas companhias de São Paulo, Brasília, e da região Sul do país, além de realizar trabalhos no exterior.

"Quando voltei da temporada de trabalhos fora do estado, me senti muito frustrado ao perceber que a Zona Oeste não possuía nenhuma companhia onde eu pudesse exercer o meu ofício. Assim como eu, muitos outros bailarinos que se formam e se profissionalizam, não tinham um local para continuar a dançar. A Cambaio veio com o objetivo de acolher esses bailarinos, para que pudessem avançar no seu desenvolvimento e especialização na dança, além de poderem de expressar", afirmou Roberto.