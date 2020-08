BRT Rio implanta duas novas linhas nos corredores Transoeste e Transcarioca

Rio - Como forma de atender à nova demanda de passageiros a partir da flexibilização das medidas

restritivas pela Prefeitura do Rio, o BRT Rio implanta nesta terça-feira, dia 18, duas novas linhas paradoras nos corredores Transoeste e Transcarioca. As linhas funcionarão nos dias úteis, em caráter experimental, para atender os horários de pico.

No Transcarioca, a linha 47 fará o percurso entre o Terminal Paulo da Portela (Madureira) e a estação Santa Efigênia, de segunda a sexta, das 5h30 às 9h, e das 16h30 às 19h.

Já no corredor Transoeste a novidade é a linha 15, que fará o trajeto entre as estações Pingo D’Água e Recreio Shopping, também nos dias úteis, das 5h às 9h e das 16h às 19h30.

De acordo com o BRT, as estações Recreio Shopping e Santa Efigênia recebem serviços expressos de outras linhas para o Terminal Alvorada, que é o principal conector do sistema BRT por seu tamanho e capacidade de operação.

O BRT Rio chegou a ter uma redução de 75% dos passageiros no período de isolamento social, mas este índice vem caindo gradativamente e agora a redução é de 47% em relação ao último dia antes das medidas restritivas.