Novos procedimentos estéticos substituem cirurgias plásticas

Dando o que falar no meio das celebridades, a harmonização facial é a nova queridinha dos famosos, principalmente das mulheres mais maduras. Nos últimos dias, muitas pessoas aproveitaram o período de isolamento social para realizar o procedimento. Entre elas, a cantora Gretchen Miranda e Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar Jr. Na Zona Oeste, as dentistas Daniele Machado e Rita Carvalho são especialistas no assunto, e acreditam até que o avanço nos procedimentos estéticos pode substituir as cirurgias plásticas.

Para dar adeus aos "pés de galinha" e às ruguinhas indesejadas, a aplicação de botox pode ser uma boa opção. "A aplicação é feita com uma agulha super fina e pequena para que o processo seja superficial e durante a aplicação usamos pomadas anestésicas para que os pacientes não sintam dor. O botox tem ação preventiva e reparativa, os resultados começam a ser notados em até cinco dias e permanecerão estáveis pelo período aproximado de quatro a seis meses", explicou a cirurgiã-dentista Daniele Machado.

Na hora de reduzir a gordura na lateral do rosto e abaixo do queixo, a lipo enzimática de papada é o procedimento mais recomendado. "O procedimento sem cortes e sem dor é feito através do uso de microinjeções que removem o famoso queixo duplo e também a gordura lateral do rosto, que começa a ficar mais aparente a partir dos 40 anos. A lipo é feita sob anestesia local, demora em média uma hora para ser realizado. Tendo chegado ao resultado máximo, a gordura naquela região só voltará a acumular em casos de ganho excessivo de peso", detalhou Rita Carvalho.

O preenchimento de ácido hialurônico é o queridinho das blogueiras, famoso por reestruturar a pele e melhorar o aspecto das olheiras e até mesmo do nariz. É utilizado para realizar o preenchimento facial e reestruturação da pele envelhecida. São aplicadas injeções do produto nas rugas e depressões, diminuindo a sua profundidade, restaurando o contorno e volume do rosto com objetivo de melhorar o aspecto da região.

"Algumas das indicações para preenchimento são rugas finas no rosto, sulcos faciais (bigode chinês), aumento de volume da face causadas pelo envelhecimento, projeção dos lábios e malar. O tratamento não é definitivo, a durabilidade varia de acordo com a idade do paciente e o nível de perda que ele possui, podendo durar de oito meses a um ano", finalizou Daniele Machado.