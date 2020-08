Imagens mostram correria e explosões após queda de balão em condomínio em Irajá

Rio - Fogo, explosões, corre-corre e gritaria marcaram a manhã de domingo no condomínio Parque Irajá, na Rua Aníbal Porto, em Irajá, na Zona Norte. Tudo devido à queda de um imenso balão, que danificou a rede elétrica dos moradores, deixando cerca de 500 famílias sem luz, entre 7h20 e 13h30, quando técnicos da Light restabeleceram a energia no local. Apesar de ninguém ter ficado ferido, a população do conjunto residencial contabilizou prejuízos: dois carros queimados e uma televisão pifada.

"Por sorte não houve uma tragédia por aqui. Mais de 100 pessoas invadiram o condomínio atrás do balão. Quando um homem puxou a estrutura que estava presa ao fio, a rede veio toda abaixo. Houve fogo e várias explosões, que pareciam tiros", contou a síndica Valéria Martins, de 54 anos.

Segundo ela, dentre as pessoas que invadiram o condomínio atrás do balão havia gente com blusas alusivas a turmas de baloeiros: "Havia uns três uniformizados, mas não deu tempo para ler os dizeres. Eles subiam em cima dos carros para tentar pegar o balão e muitos estavam de capacetes. Creio que para não serem identificados. Foi assustador".

Proprietária de um dos carros danificados, a aposentada Sandra Fernandes, de 58 anos, mostrou ontem os prejuízos: o veículo tem marcas de queimadores por todos os lados. "O rack no teto foi destruído e o insufilm dos vidros ficou todo derretido", contou Sandra.

O carro dela estava próximo ao do eletricista Rafael Silva, de 31 anos, que também foi danificado: "Uma parte da bucha fez um buraco no capô. Poderia ter incendiado tudo, inclusive os apartamentos".

