Rachadinhas: MPRJ vai apurar possíveis vazamentos de informações sigilosas sobre o caso

Rio - O procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem, encaminhou, nesta segunda-feira, à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), ofício em que requer a apuração de eventuais responsáveis no fornecimento das informações divulgadas na imprensa sobre o caso das 'rachadinhas', envolvendo o então deputado estadual Flávio Bolsonaro

O MPRJ reafirmou que as investigações do caso em questão, presididas por membros do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC/MPRJ), seguem sob sigilo. O PGJ pede à Corregedoria-Geral do MPRJ, a apuração de desdobramentos correcionais porventura existentes.



Investigação

O Ministério Público investiga supostos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro no gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) de Flávio Bolsonaro.

A quebra do sigilo bancário de Flávio cobriu movimentações de janeiro de 2007 a dezembro de 2018 enquanto o levantamento do sigilo fiscal ocorreu entre 2008 e 2018. À época da solicitação, o Ministério Público apurava movimentações de R$ 1,2 milhão na conta de Queiroz, detectadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).