Motociclista morre após colisão com BRT na Zona Oeste

Rio - Um motociclista morreu, na manhã desta terça-feira, após colidir com um ônibus do BRT, próximo ao túnel da Grota Funda, no sentido Alvorada. Segundo a concessionária, a vítima realizou uma conversão proibida no local e bateu no veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta das 7h49. Segundo os bombeiros, uma segunda pessoa também ficou ferida no acidente. Ainda não informações sobre o estado de saúde.

No momento, a operação do BRT segue com desvio neste trecho em função do acidente.