Nova carreira: apresentadora de lives

As lives ganharam um espaço de comunicação essencial durante a pandemia do novo coronavírus. O consumo por essa modalidade, tanto no ramo do entretenimento quanto nas estratégias de vendas das empresas, se tornou uma alternativa para que pessoas e empresas ganhassem a atenção do seu público-alvo para divulgar seus serviços e produtos. Esta prática cresceu tanto nos últimos meses que diversas influenciadoras digitais, como Camila Coutinho e Raka Minelli, se tornaram apresentadoras de lives: uma carreira que vem se tornando uma das mais conhecidas durante a quarentena. Mas não pensem que para se tornar uma boa apresentadora é fácil! Jana Moraes, precursora na atividade ao lado da loja Leader do New York City Center, na Barra, conta que estudar e se preparar como em qualquer outra carreira é necessário para ser uma boa apresentadora. "Você precisa conhecer bem os detalhes dos produtos, criar um bom roteiro e interagir constantemente com o público durante a live", diz. Definitivamente essa modalidade veio para ficar, principalmente no mercado de vendas. O novo formato de 'live commerce' surgiu com a proposta de revolucionar a indústria do varejo, além de mudar a forma de consumo das pessoas, já que essa prática é uma oportunidade de mostrar os produtos aos clientes oferecendo a chance de conhecê-los com mais detalhes, e comprar sem sair de casa. "O live commerce veio para fortalecer as vendas pela internet pois além de gerar conteúdo sobre os produtos funciona como uma forma de entretenimento para o público, aumentando e retendo a audiência", explica.

Como se destacar nos vídeos e conquistar o público

Se você já gosta de fazer lives e tem pretensões de melhorar a comunicação - ou, quem sabe, se tornar um apresentador -, Jana Moraes, precursora na atividade, dá algumas dicas para perder o medo de enfrentar as câmeras e ficar bem na fita.

Dica 1 - "Feito é melhor que perfeito", ou seja, coragem! Melhor fazer do que não fazer. O mais importante é dominar o assunto. Estude o que vai falar, faça um roteiro com os tópicos mais importantes, beba água, respire fundo e vá com tudo!

Dica 2 - Não se cobre tanto. A internet é bem mais flexível e você não é nenhum apresentador da TV! Mas quer uma dica simples e imbatível? Sorria. O sorriso abre portas.

Dica 3 - As pessoas se preocupam muito com a sua imagem, mas a verdade é que os outros estão muito mais preocupados com a mensagem que você tem pra passar. Não sofra com isso.

Dica 4 - Busque referências e inspirações sim, mas acima de tudo, seja você. Não tente ser quem você não é. Não dará certo. Ser você é ser autêntico, e isso é ótimo!

Dica 5 - Desafie a si mesmo e crie metas. Comece fazendo o seu primeiro vídeo e você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. E continue gravando sempre que conseguir, crie esse hábito. Por exemplo, se desafie a gravar pelo menos um vídeo por semana, nem que no início sejam só stories (que tem duração de apenas 15 segundos e ficam só 24 horas no ar). Quanto mais você gravar, mais vai se sentir bem e à vontade nas próximas vezes.

Dica final - A maioria das pessoas travam pois têm muito medo de errar. Lembre-se de que até os âncoras dos grandes jornais já erraram várias vezes ao vivo e que isso nunca foi o fim do mundo. Errou? Ou conserte e siga adiante como se nada tivesse acontecido, ou ria de si mesmo. Simples assim! Pode ter certeza de que não vai acontecer nada demais se você errar, afinal, errar é humano, certo?