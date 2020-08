Rio tem 199.480 casos confirmados e 14.728 mortes por covid-19

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da covid-19 no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim desta terça-feira, há 199.480 casos confirmados e 14.728 mortes por causa do coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 4.824 novos casos e 162 novos óbitos. Há ainda 1.093 óbitos em investigação e 336 foram descartados. Entre os casos confirmados, 179.501 pacientes se recuperaram da doença.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro – 82.188

Niterói – 10.134

São Gonçalo – 10.070

Duque de Caxias – 6.993

Macaé – 6.600

Belford Roxo – 5.454

Nova Iguaçu – 4.844

Volta Redonda – 4.830

Angra dos Reis – 4.379

Campos dos Goytacazes – 3.901

Itaboraí – 3.703

Teresópolis – 3.261

Magé – 2.729

São João de Meriti – 2.670

Maricá – 2.662

Itaperuna – 2.282

Queimados – 2.142

Itaguaí – 2.014

Três Rios – 2.014

Nova Friburgo – 1.940

Cabo Frio – 1.811

Petrópolis – 1.580

Resende – 1.577

Rio das Ostras – 1.536

Rio Bonito – 1.347

Barra Mansa – 1.325

Guapimirim – 1.306

Mesquita – 1.123

Nilópolis – 1.046

São Pedro da Aldeia – 971

Santo Antônio de Pádua – 914

Araruama – 893

Saquarema – 884

Barra do Piraí – 823

Paraíba do Sul – 764

Casimiro de Abreu – 695

São João da Barra – 686

Tanguá – 681

Seropédica – 647

Bom Jesus do Itabapoana – 633

Mangaratiba – 632

Vassouras – 615

Paraty – 606

Piraí – 552

Paracambi – 539

Cachoeiras de Macacu – 512

Porciúncula – 475

São Francisco de Itabapoana – 470

Conceição de Macabu – 437

Iguaba Grande – 423

Valença – 409

Pinheiral – 399

Quissamã – 377

São José do Vale do Rio Preto – 372

Natividade – 365

Armação dos Búzios – 346

Miracema – 337

Sapucaia – 305

Itaocara – 301

Italva – 297

Itatiaia – 268

Cardoso Moreira – 265

Japeri – 259

Carapebus – 255

Varre-Sai – 249

Porto Real – 243

Rio Claro – 241

Miguel Pereira – 223

São Fidélis – 221

Laje do Muriaé – 219

Aperibé – 167

Paty do Alferes – 160

Cambuci – 152

Areal – 147

Arraial do Cabo – 145

São José de Ubá – 133

Silva Jardim – 128

Cordeiro – 115

Bom Jardim – 114

Engenheiro Paulo de Frontin – 113

Mendes – 113

Quatis – 112

Comendador Levy Gasparian – 107

Carmo – 106

Santa Maria Madalena – 86

Sumidouro – 75

Cantagalo – 63

Duas Barras – 52

Trajano de Moraes – 51

Macuco – 45

São Sebastião do Alto – 18

Rio das Flores – 14



As 14.728 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro – 8.931

São Gonçalo – 624

Duque de Caxias – 609

Nova Iguaçu – 475

São João de Meriti – 349

Niterói – 330

Campos dos Goytacazes – 267

Belford Roxo – 235

Itaboraí – 182

Magé – 178

Volta Redonda – 163

Petrópolis – 156

Mesquita – 145

Angra dos Reis – 137

Nilópolis – 136

Macaé – 123

Itaguaí – 101

Teresópolis – 98

Cabo Frio – 95

Maricá – 89

Nova Friburgo – 83

Barra Mansa – 80

Rio das Ostras – 64

Resende – 61

Três Rios – 55

Guapimirim – 50

Araruama – 49

Saquarema – 49

Seropédica – 47

Queimados – 45

Rio Bonito – 45

Barra do Piraí – 41

Tanguá – 39

Itaperuna – 34

Mangaratiba – 30

Iguaba Grande – 28

Paracambi – 28

Cachoeiras de Macacu – 26

Paraty – 26

São Pedro da Aldeia – 24

Sapucaia – 23

Japeri – 22

Paraíba do Sul – 22

São Francisco de Itabapoana – 22

Vassouras – 21

Casimiro de Abreu – 19

São Fidélis – 18

Itaocara – 17

Bom Jesus do Itabapoana – 15

Quissamã – 15

São José do Vale do Rio Preto – 14

Miguel Pereira – 12

Armação dos Búzios – 11

Piraí – 11

Porciúncula – 11

Rio Claro – 11

Valença – 11

Pinheiral – 10

Conceição de Macabu – 9

São João da Barra – 9

Santo Antônio de Pádua – 8

Sumidouro – 8

Itatiaia – 7

Porto Real – 7

Aperibé – 6

Arraial do Cabo – 6

Italva – 6

Paty do Alferes – 5

Areal – 4

Carapebus – 4

Silva Jardim – 4

Bom Jardim – 3

Comendador Levy Gasparian – 3

Engenheiro Paulo de Frontin – 3

Miracema – 3

Natividade – 3

Cambuci – 2

Carmo – 2

Macuco – 2

Mendes – 2

Rio das Flores – 2

Santa Maria Madalena – 2

Cantagalo – 1

Cardoso Moreira – 1

Cordeiro – 1

Duas Barras – 1

Quatis – 1

São Sebastião do Alto – 1



Para mais informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro em painel.saude.rj.gov.br.