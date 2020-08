Rio - A Polícia Civil faz, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, uma operação para encontrar um cemitério clandestino em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. Os agentes estão na comunidade Itaoca, no Complexo do Salgueiro.

A ação conta com cerca de 200 policiais. A suspeita é de que o local tenha até 50 covas abertas pelo crime organizado, para que mais de um corpo seja colocado em cada uma delas. A região é dominada por traficantes de drogas da fação Comando Vermelho (CV).

A ação conta com blindado da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), retroescavadeira, além do rabecão do Corpo de Bombeiros.