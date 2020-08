Rio - O dono da milícia no Morro do Quitungo, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio foi preso nesta terça-feira em operação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) com policiais penais da Divisão de Busca e Recapturas, Coordenação do Patronato, Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário e policiais civis da 61ª DP (Brás de Pina).

Agentes realizaram a prisão de Fábio Paula Caminha, conhecido como "Fábio Tava Bala" pela prática de crime de homicídio qualificado mediante pagamento ou promessa de recompensa.

Segundo a especializada, ele possuía quatro anotações criminais, uma pelo crime de organização criminosa, duas por homicídio qualificado, na modalidade tentada e consumada e uma pela lei das contravenções penais.

O Mandado de Prisão foi expedido pelo Juízo da 1ª. Vara Criminal da Comarca da Capital- RJ (Tribunal do Júri).



A Divisão de Busca e Recaptura, desde maio deste ano, já realizou 42 prisões.