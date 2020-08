Rio - Em cerimônia realizada nesta quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano, assinou o termo de doação de R$ 20 milhões da Casa para a reconstrução da cobertura e fachada do Museu Nacional, atingido por um incêndio há dois anos.

Segundo Alexandre Kellner, diretor do museu, as obras de restauração devem ser iniciadas ainda este ano. A previsão é que parte das instalações sejam reabertas ao público em 2022 e toda a estrutura em 2025. Para isso, ainda é preciso a arrecadação de R$ 220 milhões.

"Aprendemos da forma mais complexa e dolorosa o que acontece quando não cuidamos de nossos equipamentos culturais e científicos. A Alerj teve uma imensa sensibilidade em nos ajudar, e precisamos de mais iniciativas como essa. De R$ 370 milhões necessários para a reconstrução de todo o museu, arrecadamos R$ 150 milhões até agora. Queremos assumir o compromisso de iniciar as obras ainda este ano, para que parte das instalações sejam reabertas em 2022. Em 2025, queremos devolver o museu como um todo para a sociedade", afirmou Kellner.

A doação é originária dos recursos do Fundo Especial da assembléia à Universidade Federal do Rio (UFRJ). A transferência foi viabilizada por meio da aprovação da Lei 8.971/20, de autoria dos deputados André Ceciliano (PT), Waldeck Carneiro (PT), Flávio Serafini (Psol) e Renan Ferreirinha (PSB).

"A luta pela reconstituição do Museu Nacional tem passado por muitos caminhos, e o apoio da Alerj nos completa de forma importante. Nós temos agora a chance de nos transformamos no museu número um em acessibilidade e interação, mas isso requer investimento. O Brasil precisa mostrar que aprendeu a lição", completou o diretor do Museu Nacional.

Para Ceciliano, a doação do valor, além de ajudar nas obras de reconstrução, pretende chamar atenção das pessoas e de empresas para o museu. "Esse museu é o guardião da nossa história e precisa ser mais valorizado. Essa é uma pequena contribuição e espero que chame atenção para outros parceiros que possam contribuir nessa reconstrução", disse o presidente da Alerj.

O incêndio de grandes proporções no Museu Nacional aconteceu em 2 de setembro de 2018, no ano em que a instituição que completou 200 anos. A maior parte do acervo, de cerca de 20 milhões de peças, foi totalmente destruída.