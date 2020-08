Para quem está em busca de novos conhecimentos ou pensa em melhorar o currículo, as aulas a distância continuam sendo a melhor opção neste momento. O Senac-RJ está com novas turmas de cursos técnicos e livres, em diversas áreas diferentes, ao todo são mais de 50 opções com preços especiais e opção de parcelamento. Pensando na segurança de todos, as turmas acontecem em formato de aprendizagem síncrona, com horários e dias preestabelecidos, possibilitando a interação entre o instrutor e os alunos.

A gerente de produtos educacionais do Senac-RJ, Maria Eduarda Varela, explicou as adaptações que a instituição precisou fazer para promover um serviço de qualidade: "Com o isolamento social e suspensão das aulas, de cara direcionamos nossos esforços para as turmas em andamento. Agora já temos uma plataforma segura com múltiplos recursos para que esse alunos tivessem suas aulas em tempo real e continuassem as demais atividades como trabalhos em grupo e debates, que nossas aulas sempre promovem".

A estudante do curso técnico de administração, da unidade de Campo Grande, Milena Monteiro, de 17 anos, contou que demorou a se adaptar ao novo formato, mas manteve o foco. "No início demorei um pouco para me acostumar, mas com o tempo foi mais tranquilo. O que me fez me manter na rotina foi minha força de vontade e os meus professores que me ajudaram muito. Eu mantive o meu foco, minha expectativa está voltada a me realizar profissionalmente na minha área".

Do ponto de vista do instrutor Saul Sosa, de 59 anos, que leciona nos cursos técnicos de Logística e Administração, as diferenças entre os ambientes presencial e virtual têm sido bem contornadas na prática do dia a dia. "Na aula presencial há uma interação maior entre a turma, enquanto na aula a distância o aluno tem uma flexibilidade maior para estudar pela aula que está gravada lá. Quando falamos de custos, estudar online também é muito mais econômico", acredita.

Ele destaca que o Senac trabalha com uma metodologia ativa. "O conhecimento é centrado no aluno e a interação do instrutor é participativa e colaborativa. Então o aluno participa da aula, a todo momento ele é orientado para entender essa experiência que está vivenciando e tirar um bom proveito".

Aqueles que estiverem buscando cursos de qualificação profissional nas unidades da Barra e Campo Grande, podem optar por uma gama de opções, entre elas os cursos de Webdesigner, Assistente de Logística, Excel, Gestão de Projetos e Marketing Digital. Quem está em busca de formação no nível técnico, também pode escolher entre Administração, Logística e Segurança do Trabalho, todos adaptados ao formato online. Os interessados, podem encontrar no site http://www.rj.senac.br/ mais opções e informações de horários e valores.