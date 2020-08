Atelier promove evento multiartístico

Com o objetivo de promover conexões e impulsionar o crescimento do comércio local o Atelier Luci Marçal vai promover, no último final de semana de agosto, o segundo Coletivo LM. O evento vai acontecer no Shopping Uptown, na Barra da Tijuca, e tem uma proposta multiartística de unir moda, arte e beleza, com curadoria da empresária de moda Luci Marçal. Entre os convidados, está a artista plástica Ci Abreu, que vai pintar ao vivo uma parede do espaço.



Responsável pelo evento, a empresária Luci Marçal comentou sobre a iniciativa: "Temos a proposta de reunir em nosso atelier uma pequena curadoria de moda, arte e produtos de beleza. A ideia é promover um encontro entre clientes e amigos".

Ela reforça que as parcerias são fundamentais para o sucesso do projeto. "Fazemos isso com muita parceria entre os expositores, reunindo produtos que se complementam, promovendo conexões e facilitando o crescimento dos negócios locais. Tudo isso de forma segura, respeitando todas as regras de distanciamento exigidas pelos órgãos competentes", garante Luci.



Apesar de estar com boas expectativas sobre o evento, ela afirma que as medidas de segurança têm sido sua principal preocupação. "Para nós é motivo de alegria e ao mesmo tempo de muita atenção, pois sabemos que a situação é ainda muito delicada e preocupante. Durante esses meses de isolamento nosso atelier vivenciou diversas mudanças e adaptações".

Segundo ela, foi uma montanha-russa. "Isso porque planejamos algo em uma semana e, na outra, toda a programação caiu por terra e foi necessário repensar em tudo. Então migramos parte da operação para a produção de materiais hospitalares. Depois disso tivemos uma ideia de atender a demanda dos nossos clientes e lançamos uma coleção 'homewear', baseado na necessidade das mulheres de ficarem em casa, mas ainda se vestirem bem e com conforto".



O segundo Coletivo LM oferecerá as clientes o serviço de ajuste de roupa, gratuito e com pronta entrega, além de seguir todo o protocolo de segurança, como o uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas e medição de temperatura na porta. O evento vai acontecer nos dias 28 e 29 de agosto, das 10h às 19h, no Atelier localizado na Av. Ayrton Senna, 5.500 - Bloco 8 - Sala 201 - Shopping Uptown Barra.