Profissionais contratados para hospitais de campanha acusam fraude de OS

Como se não bastassem os salários atrasados e o não pagamento da verba rescisória, profissionais contratados pela OS Iabas para trabalhar nos hospitais de campanha de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, que ficaram prontos, mas não chegaram a ser ativados, foram surpreendidos, esta semana, com uma mudança de função na carteira de trabalho digital. De técnico de enfermagem e auxiliar de rouparia passaram a gerente de projetos e serviços de manutenção.

Sem terem recebido pelos meses de junho e julho, enquanto aguardavam serem chamados para os hospitais que nunca abriram, e ainda sem terem sido pagos pela quebra de contrato pela Iabas, eles acreditam estarem sendo vítimas de mais uma fraude.

“A gente acredita que seja golpe, alguma estratégia para se livrarem de um possível processo coletivo”, diz Verônica Bezerra, contratada para atuar no hospital em Caxias. Ela teve a carteira assinada pelo Iabas como técnica de enfermagem em 25 de abril e conta que, na terça-feira passada, quando checou o aplicativo da carteira de trabalho digital, notou que sua função no contrato havia sido alterada: "Na segunda-feira, eu havia checado e não tinha nada disso", conta Verônica.

O mesmo aconteceu com os colegas dela. Para Glauber Rodrigues, de 34 anos, que teve a carteira assinada como auxiliar de rouparia para atuar na unidade de Nova Iguaçu, a troca de cargo pode indicar lavagem de dinheiro. "Isso porque o cargo de gerente de projetos, em tese, tem um salário maior que o de maqueiro, a função que eu iria exercer em Nova Iguaçu", aponta Glauber.

A mudança nos cargos é um problema a mais na vida dos profissionais que se dispuseram a salvar vidas na pandemia e hoje encontram-se sem emprego e sem o dinheiro que deveriam ter recebido pelos meses em que aguardavam a convocação para atuarem de forma efetiva nos hospitais, que hoje estão sendo desmobilizados. Segundo relatam, a rescisão dos contratos sem a devida indenização aconteceu no fim de julho, por e-mail enviado pelo Iabas.

“Cobramos respostas, fazemos contatos, por telefone, WhatsApp e e-mail, mas ninguém da OS responde mais. Chegaram a marcar uma data para a homologação do término do contrato, mas desmarcaram e depois sumiram. Permaneço sem ter como dar baixa na minha carteira e dar entrada no seguro-desemprego”, destaca Ingrid dos Santos, técnica de enfermagem em Caxias. Ela ainda aponta ‘pagamento-fantasma’ no extrato digital do INSS: “Aparecem salário e rescisão que nunca caíram na minha conta”.

Segundo Sérgio Batalha, presidente da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB -RJ, o artigo 4º da CLT garante o recebimento de salários mesmo sem atuação efetiva dos profissionais: “Se os hospitais não abriram, não é problema deles”. Já sobre a mudança de função, Batalha afirma que é ilegal: “Isso também pode ser objeto de reclamação na Justiça do Trabalho”.



Gestante demitida pelo Iabas

A relação entre o Iabas e os profissionais ainda encerra mais uma ilegalidade. Enquanto aguardava ser convocada para o Hospital de Campanha de Caxias, como técnica de enfermagem, Thamyres Nóbrega, de 24 anos, descobriu que estava grávida. Ela mandou os exames para o Iabas por e-mail e, dois dias depois, em 30 de julho, recebeu a rescisão de contrato.

“Eu não poderia ter sido mandada embora estando grávida. E ainda não me pagaram pelos meses de junho e julho e pela rescisão. Estou numa situação desesperadora”, desabafa Thamyres.

Segundo o advogado Sérgio Batalha, a lei garante estabilidade no emprego à gestante: “Ela deve ser reintegrada e receber o salário até cinco meses após o nascimento da criança. Minha sugestão é que procure a Justiça do Trabalho”.



Jogo de empurra

Em busca de respostas para os pagamentos devidos aos profissionais de saúde, a reportagem de O DIA esbarrou no mesmo problema que os trabalhadores têm enfrentado: o jogo de empurra entre a OS Iabas e a Secretária Estadual de Saúde (SES), que firmou o contrato com a empresa para gerir os hospitais de campanha.

Segundo o Iabas, a Justiça determinou que o pagamento dos salários atrasados seja realizado pelo governo do estado. Já a SES informou que o vínculo empregatício dos profissionais contratados para atuarem nos hospitais de campanha de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, assim como nos de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu, é com a OS Iabas, que portanto deve arcar com as responsabilidades trabalhistas.

Porém, a Secretaria de Saúde do Rio disse que o governo do estado avalia um acordo com o Tribunal Regional do Trabalho para que esses profissionais possam receber seus salários direto em suas contas, como aconteceu com os trabalhadores das unidades Maracanã e São Gonçalo.

O Iabas nega que tenha demitido funcionários no mês de julho e afirma que, em relação à troca de função dos profissionais e à demissão da funcionária grávida demitida, está fazendo uma apuração cuidadosa e que, caso exista algum equívoco, “o mesmo será sanado imediatamente”.