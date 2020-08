Uma megaoperação da Polícia Civil descobriu ontem um cemitério clandestino do tráfico de drogas que atua no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O local, na comunidade de Itaóca, seria usado para enterrar criminosos rivais e moradores contrários à atuação dos traficantes que agem na região. A ação teve a participação de cerca de 250 agentes, além de dois blindados e uma retroescavadeira. Houve troca de tiros e um policial foi ferido de raspão na cabeça. Não foram encontrados corpos ou restos mortais.

De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), denúncias apontaram que no cemitério clandestino existiriam aproximadamente 40 covas, com profundidade suficiente para acomodar quatro corpos em cada ponto escavado. Ainda segundo a DHNSGI, o cemitério teria sido criado a pedido do traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, chefe do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, que está foragido da Justiça.

A DHNSGI informou também que, além das denúncias, um outro fator contribuiu diretamente na deflagração da megaoperação. É que apesar do Complexo do Salgueiro ser uma das regiões mais violentas de São Gonçalo, os indicadores de homicídios têm sido extremamente baixos. Desde 2017, só foram registradas sete mortes nas comunidades que compõem o complexo de favelas.

Segundo a DHNSGI, os traficantes do Complexo do Salgueiro estariam utilizando as mesmas técnicas da milícia, que mata e oculta os cadáveres das vítimas. Assim, os criminosos não deixariam rastros dos homicídios cometidos. A ordem se sumir com os corpos dos rivais e desafetos teria sido dada por Rabicó. A Polícia Civil descobriu a prática criminosa há pouco mais de um mês, durante um desdobramento de um homicídio que ainda está sendo investigado pela DHNSGI.

Vários pontos no cemitério clandestino foram escavados com a ajuda de um informante da polícia e também de cães farejadores. Porém, nada foi encontrado. Durante a investigação da DHNSGI foram expedidos mandados de prisão dos principais líderes do tráfico de drogas na comunidade. Entre eles, Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó; Rayane Nazareth Cardozo, a Hello Kitty; Ricardo Severo, o Faustão; Alessandro Luiz Vieira Moura, o Vinte Anos; e Rodrigo Teixeira Guimarães Peixoto, o Sheik. Todos seriam responsáveis pelo cemitério clandestino.