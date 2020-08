DRFA prende jovem que se passava por taxista com carro clonado em Madureira

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, um homem de 23 anos, que estava dirigindo um táxi clonado em Madureira, na Zona Norte do Rio. Ele, que é conhecido como Boca, foi capturado na Rua Padre Manso.

De acordo com o delegado Márcio da Cunha Braga, titular da DRFA, o veículo que estava com o jovem, um Chevrolet Meriva, foi roubado no dia 11 de novembro do ano passado na região de São Cristóvão. Os policiais descobriram o crime ao consultar o chassi do automóvel.

Além de receptação por estar com um carro roubado, o motorista também vai responder por exercício ilegal da profissão, já que não tem permissão para ser taxista. Ele também foi autuado por uso de documento falso.

A DRFA chegou até Boca após um trabalho de inteligência e cruzamento de dados. Preso, ele foi levado para a sede da especializada na Cidade da Polícia, no Jacaré.