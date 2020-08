Polícia investiga caso de homem agredido por seguranças em supermercado na Zona Oeste

Rio - A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar imagens divulgadas nesta quarta-feira de homem sendo agredido por dois seguranças no estacionamento do mercado Assaí, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira e segundo a rede de supermercado, o rapaz teria tentado furtar uma pessoa e estava armado com duas facas.

No vídeo, gravado por clientes que estavam no supermercado, dois homens aparecem chutando e agrediam o homem, que já estava imobilizado no chão.

De acordo com a 32ª DP (Taquara) foi instaurado inquérito policial para apurar as imagens e o gerente e alguns funcionários do setor de segurança já foram ouvidos. Os agressores já foram identificados e intimados para prestar depoimento.



Segundo a delegada Carolina Salomão, titular da unidade, a apuração inicial apontou que um dos agressores seria prestador de serviço de segurança privada do estabelecimento e o outro funcionário do local e teriam detido o jovem em flagrante na posse de mercadorias supostamente furtadas do mercado.

Ainda segundo Carolina, neste caso, eles deveriam ter garantido a integridade física do jovem detido já que ele se encontrava completamente imobilizado. A delegada esclarece que nesse cenário, a hipótese inicial é de que as imagens retratariam a prática de crime de tortura, com pena de dois a oito anos de reclusão.



Em nota, o Assaí informou que "a atitude agressiva demonstrada nas imagens está em total desacordo com os procedimentos da rede" e que um dos homens que aparece na gravação é funcionário de uma empresa terceirizada e foi imediatamente desligado do quadro de vigilantes. O outro homem é funcionário da loja e foi afastado até a finalização da apuração interna.