Idoso é preso por suspeita de estupro a sobrinha em São Pedro da Aldeia

Rio - Um idoso, de 72 anos, foi preso nesta quarta-feira em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio, suspeito de estuprar duas vezes a sobrinha. Os crimes ocorreram em 2009 na época em que a vítima tinha apenas 11 anos de idade.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início após o avô da vítima tomar conhecimento dos abusos e comunicar o fato à polícia. A vítima teria contado sobre o crime para a mulher do avô, após assistir uma reportagem sobre violência contra menores.



De acordo com a especializada, os crimes ocorreram na casa do tio. Ele teria dado R$ 1 para a vítima, e agrediu fisicamente e a ameaçou para que não contasse a ninguém sobre os abusos. O tio da menina tinha o hábito de comprar doces e salgados para ela, além de dar dinheiro com objetivo de ganhar a confiança e praticar os abusos.



A ação foi conjunta entre a 132ª DP (Arraial do Cabo), 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e o 25º Batalhão de Polícia Militar (Cabo Frio).