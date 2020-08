Tratamento tão bom quanto academia

Está há muito tempo sem frequentar a academia por conta da pandemia do novo coronavírus e não está satisfeita com o seu corpo? Seus problemas acabaram! A Life Clinique, uma clínica de tratamento estético que fica localizada na Av. das Américas, 3.500, lançou um novo procedimento contra flacidez e celulite que garante dar resultado em até 60 dias. E o melhor: todo o tratamento é realizado de maneira gradual e natural.

Este tipo de tratamento estético é chamado de "sculptra". Ele melhora visivelmente a aparência e a espessura da pele. O Sculptra é feito de ácido L-polilático, uma substância sintética que é totalmente absorvida pelo organismo e não causa efeitos secundários. Já é usado em várias áreas da medicina há bastante tempo e seus resultados são seguramente comprovados.

Não sabe o que é o ácido L-polilático? É um produto à base de ácido L-polilático que, ao ser injetado, induz a pele a produzir mais colágeno. Ele não é somente um preenchedor, mas um bioestimulador, sendo indicado para o tratamento da flacidez facial e corporal.

A substância vem em formato de pó, que é reconstituído em água destilada 24 a 48 horas antes de ser utilizado. O produto vai sendo aplicado através de diversas técnicas, com agulha ou cânula, visando melhorar da flacidez do local.

De acordo com Mari Merhy, dona da Life Clinique, a demanda por este tipo de procedimento tem crescido muito neste período em que as academias ficaram fechadas por conta da pandemia da covid-19. "Está sendo um procedimento bem procurado. Assim que a clínica reabriu, por conta da pandemia, eu tive bastante demanda. Muitas pessoas sentiram falta da academia e a flacidez e a celulite acabaram ficando bastante aparentes".

Além disso, Mari ressalta que o tratamento dá resultado bem mais rápido que a academia. "Dá mais firmeza para a pele e estimula o colágeno, fazendo com que a pessoa, no momento pós-aplicação (depois de 40 a 60 dias), veja uma melhora de 60% do colágeno. O que a gente ganha em meses fazendo academia, é possível ganhar com uma simples aplicação de ácido polilático que dá resultado em no máximo 60 dias", garante.

A nutricionista Vanessa Gomes, 38 anos, moradora da Barra da Tijuca, revela que já realizou o procedimento estético duas vezes. Ela conta que ama o resultado e que já fazia o tratamento antes da pandemia por conta do colágeno que melhora a pele. "Acho bem válido, principalmente nessa época que ficamos meses sem praticar atividade física. O procedimento ajuda muito na estimulação do colágeno, o que influencia bastante no aspecto, formato e principalmente flacidez da pele", afirma Vanessa.