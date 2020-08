Idoso é preso com jovem de 13 anos em bar onde realizava festas sexuais com menores

Rio - Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira, um idoso de 65 anos que realizava festas sexuais com menores em um bar em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. Ele é proprietário do local, que fica na Rua Libra, e foi encontrado por volta das 21h40 com uma menor de 13 anos.

De acordo com o delegado Luís Maurício Armond Campos, titular da 35ª DP, o homem aliciava meninas menores de idade, oferecendo pagamento em dinheiro para elas participarem de eventos com práticas sexuais no endereço na parte da noite. Com a chegada dos policiais, ele tentou esconder a jovem em uma quitinete anexa.

Ao ser questionado sobre a presença da menina, o idoso disse que havia pedido para ela se esconder, porque não sabia do que se tratava. Ela confirmou as suspeitas dos agentes.

CASO PARECIDO HÁ UMA SEMANA

Com a desconfiança da mesma prática sexual no bar, os policiais estiveram no endereço ontem à tarde e ouviram de uma menor a suspeita do crime. Eles voltaram à noite, quando prenderam o idoso em flagrante. Ele foi autuado por estupro de vulnerável (contra menores de 14 anos).