MPRJ arquiva investigação sobre promotora do caso Marielle que fez campanha para Bolsonaro

Rio - O Ministério Público do Estado (MPRJ) arquivou que investigava a promotora Carmen Eliza Bastos de Carvalho . Ela fez postagens de apoio ao presidente da Jair Bolsonaro durante o período eleitoral de 2018. A instituição apurava se havia infrações nessas publicações.

De acordo com o órgão, a Corregedoria-Geral do MPRJ concluiu no procedimento disciplinar instaurado que não houve atividade politico-partidária. A decisão de arquivamento aconteceu em janeiro de 2020 e o procedimento está sob sigilo em razão da “garantia constitucional de proteção da imagem e intimidade”.



A repercussão do apoio da promotora à campanha do de Bolsonaro provocou o pedido de afastamento de Carmen Eliza das investigações do MPRJ sobre a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, em 14 de março de 2018.

No dia da posse de Bolsonaro, em janeiro deste ano, a promotora escreveu que "há anos" não se sentia tão emocionada. Antes, ao celebrar a vitória do então presidente eleito, comemorou que o Brasil teria se livrado do "cativeiro esquerdopata". "Patriotismo. Assim que se constrói uma NAÇÃO! União em prol do Brasil! Família, moral, honestidade, vitória do bem!."

À época, o órgão informou que, diante da repercussão relativa às postagens da promotora em suas redes sociais, a Corregedoria-Geral havia instaurado um procedimento para análise.

Já a promotora afirmou , em carta que exerceu a imparcialidade na sua atuação funcional no caso Marielle e Anderson. "Venho esclarecer que, como cidadã, exerço plenamente os direitos fundamentais a todos assegurados pelo art. 5º da Constituição da República, com destaque para a liberdade de expressão, que garante a livre manifestação de minha opção política e ideológica", disse em um trecho do texto.