Alerj autoriza inclusão de fisioterapia no atendimento das UPAs

Rio - O atendimento fisioterápico emergencial imediato poderá ser incluído nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). É o que prevê o projeto de lei 2.942/20, originalmente do deputado André Ceciliano (PT), que autoriza o Poder Executivo a implementar as Unidades de Pronta Resposta de Urgência em Fisioterapia (UPRUF).

A medida foi aprovada em discussão única pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quinta-feira. O projeto será encaminhado ao governador Wilson Witzel, que terá até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.



O texto obriga a presença de um fisioterapeuta 24 horas por dia nas unidades. O atendimento será destinado aos pacientes com quadro agudo de dor ou afecções cardiorrespiratórias solucionáveis por meio de fisioterapia manual e métodos e técnicas com uso de instrumental fisioterapêutico - como alergias, bronquites, crises asmáticas e quaisquer outras condições que necessitem do uso de respiradores. Com a sanção do governador, as unidades poderão ser implementadas em 2021.



“A ideia do projeto é disponibilizar esse atendimento na mesma estrutura das UPAs, sempre precisar de uma estrutura física própria. Essa medida poderá trazer uma eventual redução de casos graves, de internações hospitalares e até mesmo dos custos de atendimento”, justificou Ceciliano. “Em Paracambi, onde fui prefeito, implementamos um projeto similar e vimos o impacto na vida das pessoas, muitas delas voltaram a andar e falar com os tratamentos. Fui procurado pelo Conselho de Fisioterapia e me comprometi novamente com essa pauta”, contou.



Também assinam como coautores os deputados Waldeck Carneiro (PT), Carlos Minc (PSB), Martha Rocha (PDT), Lucinha (PSDB), Bebeto (Pode), Marcelo Cabeleireiro (DC), Eliomar Coelho (PSol), Carlos Macedo (REP), Franciane Motta (MDB), Coronel Salema (SDD), Rosane Félix (PSD), Dani Monteiro (PSol), Renata Souza (PSol), Subtenente Bernardo (PROS), Márcio Pacheco (PSC), Danniel Librelon (REP), Flávio Serafini (PSol), Gustavo Tutuca (MDB), Renan Ferreirinha (PSB), Dr. Deodalto (DEM), Luiz Paulo (PSDB), Max Lemos (PSDB), Enfermeira Rejane (PCdoB), Capitão Paulo Teixeira (REP), Monica Francisco (PSol), Samuel Malafaia (DEM) e Zeidan (PT).