Chuva causa acidentes e deixa feridos em várias regiões cidade

Rio - A chuva que cai no Rio desde esta quinta-feira provocou diversos acidentes de trânsito pela cidade. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em colisões na Avenida Brasil, Linha Vermelha, Taquara, e Leblon.

Galeria de Fotos Van bateu no canteiro da Linha Vermelha, na altura de Caxias Divulgação / COR Caminhão capotou na Brasil, na altura de Vigário Geral Divulgação / COR Carro e moto colidiram na Brasil, na altura de Parada de Lucas Divulgação / COR Colisão entre BRT e carro na Taquara Divulgação / COR

LINHA VERMELHA

O caso que inspira mais cuidados é o que aconteceu na Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, envolvendo uma van que bateu no canteiro da via expressa. O acidente aconteceu por volta das 3h40 no sentido Pavuna.

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Caxias foi acionado para a ocorrência. Márcia F. Cândida, 28 anos, foi socorrida no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Saracuruna), com o quadro instável. Ainda não há informações sobre seu atual estado de saúde.

O Centro de Operações (COR) disse que o carro foi retirado da via por volta das 6h30.

Ainda na Linha Vermelha, dois carros colidiram, no sentido Centro, na altura do Aeroporto Tom Jobim (Galeão), por volta das 6h30. Uma pista foi interditada e o trânsito ficou lento, desde a altura da Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

LINHA VERMELHA | SENTIDO CENTRO: os motoristas encontram lentidão da altura da Dutra até o Parque das Missões, na altura do Galeão (onde há um acidente entre dois carros) e no Caju. #viasexpressas pic.twitter.com/n8IEsguIhZ — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 21, 2020

AVENIDA BRASIL

A Avenida Brasil registrou pelo menos dois acidentes bem próximos, um na altura de Vigário Geral e o outro de Parada de Lucas, na Zona Norte. Ambos aconteceram por volta das 5h. O primeiro deles foi um caminhão com uma carga de cabos que capotou no sentido Zona Oeste da pista central.

Por causa do acidente, a pista central da via expressa foi totalmente fechada. O COR disse que o desvio do tráfego na região está sendo feito pela pista lateral e há bastante congestionamento, desde Cordovil.

Mais um pouco a frente, em Parada de Lucas, um carro e uma moto colidiram. O motociclista, Max M. Vicente, 39, foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, com o quadro estável.



AVENIDA BRASIL | SENTIDO CENTRO: neste momento, há trânsito lento na altura de Padre Miguel, entre Guadalupe e Coelho Neto, de Irajá até Parada de Lucas, em Bonsucesso e na altura do Caju. #viasexpressas pic.twitter.com/pxBXSpJEEd — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 21, 2020

LEBLON

Na Zona Sul, dois carros colidiram na Avenida Ataulfo de Paiva, na altura da Rua General Venâncio Flôres, no Leblon, por volta das 4h30. O quartel da Gávea dos Bombeiros fez o socorro de José A. Pratta, 20, e Leonardo Pereira, 54.

Os dois feridos foram levados com o quadro de saúde estável para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. Por volta das 7h40, a Secretaria Municipal de Saúde informou que José Pratta passava por avaliações e exames e que Leonardo Pereira "realizou exames, mas deixou o hospital antes de passar por avaliação.

TAQUARA

Na Taquara, na Zona Oeste, um articulado do BRT colidiu com um carro de passeio na Estrada dos Bandeirantes, na altura da estação Santa Efigênia, sentido Madureira, por volta das 6h30.

De acordo com o consórcio, o carro fez um retorno proibido e atingiu o ônibus. Ninguém ficou ferido e o trânsito ficou intenso na região.