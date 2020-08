Hackers invadem evento do Psol para pré-candidatura de Renata Souza

Rio - O evento virtual promovido pelo Psol para o lançamento da pré-candidatura de Renata Souza ,nesta quinta (20), foi alvo de xingamentos e vídeos que interromperam a transmissão. Logo no início no início da live, que tinha mais de 1000 pessoas, por volta de 19h40, um ataque de hackers tentou impedir a fala da pré-candidata.



"O ataque a nossa primeira atividade da pré-campanha coloca o tom do que vamos enfrentar nesse período. O ataque dos hackers mostra que as fakenews não serão as únicas ferramentas de violência no processo eleitoral. Mas não vão nos calar. Nossa construção coletiva nos colocou no segundo turno em 2016 e estamos aqui para falar que essa cidade não precisa ficar entre o negacionismo e os profundos esquemas de corrupção que quebraram o Rio”, rebateu Renata.

Participavam da transmissão o deputado federal Marcelo Freixo (Psol), o pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos, o vereador do Rio Tarcísio Motta, o ex-deputado federal Chico Alencar, a viúva de Marielle Franco, Monica Benício, e representantes de movimentos sociais. A live tinha como objetivo discutir o programa de governo da pré-candidata.