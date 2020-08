Preso na Tijuca homem prestes a roubar o oitavo carro desde que saiu da cadeia em julho

Rio - Policiais da 19ª DP (Tijuca) prenderam, na noite desta quinta-feira, um homem que deixou a cadeia no último dia 2 de julho e estava prestes a roubar um carro na Rua Homem de Melo. Felipe de Souza Silva, de 37 anos, foi capturado em flagrante com um revólver calibre 38 quando ia abordar um motorista por volta das 18h30. Esse seria o oitavo roubo de um veículo do assaltante desde que saiu da prisão.

De acordo com o delegado Uriel Alcântara, titular da 19ª DP, Felipe foi posto em liberdade após cumprir uma condenação por receptação e roubo. Ele mora no Morro do Borel e faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de carros que age na Grande Tijuca. Os automóveis roubados pelo bando são transformados em "clones" e revendidos.

Arma que estava com o assaltante - Divulgação / Polícia Civil O assaltante estava sendo monitorado pela distrital desde o roubo de um carro no dia 6 de julho por um criminoso sozinho armado, vestindo uma camisa social. A forma de atuação dele despertou a atenção por ser a mesma de outros crimes flagrados por câmeras de segurança.

Durante as investigações, foi constatado que nos quase dois meses em que esteve em liberdade, Felipe já havia roubado sete carros. Ele confessou os crimes na delegacia, onde uma das vítimas anteriores o reconheceu.

Desta vez, o assaltante vai responder por porte ilegal de arma de fogo e teve a prisão temporária decretada. A polícia vai continuar a investigação para apurar se Felipe participou de outros roubos, além dos já identificados.