Paes lidera pesquisa para Prefeitura do Rio e Crivella tem 65,7% de rejeição dos cariocas

Rio - Uma pesquisa eleitoral divulgada nesta sexta-feira mostra que Eduardo Paes (DEM) lidera as intenções de voto para as eleições deste ano. O ex-prefeito tem 29,5% da preferência dos eleitores e está a mais de 10 pontos percentuais a frente do atual, prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que tem 16,7%. A delegada Martha Rocha (PDT) está em terceiro com 10,1%.

Em relação à avaliação do atual prefeito, 65,5% dos entrevistados desaprovam a gestão de Crivella; 29,9% aprovam e 4,6% não sabem ou não opinaram.

O levantamento foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, tem um grau de confiança de 95% e a margem de erro é de 3,5%. A pesquisa ouviu 910 eleitores, entre os dias 15 a 19 de agosto, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob n.º RJ- 02794/2020.

* Intenções de voto

1. Eduardo Paes (DEM): 29,5%

2.Marcelo Crivella (Republicanos): 15,7%

3. Martha Rocha (PDT): 10,1%

4. Benedita da Silva (PT): 7,4%

5. Cabo Daciolo (Avante): 5,2%

6. Clarissa Garotinho (Pros): 3,4%

7. Rodrigo Amorim (PSL): 1,3%

8. Renata Souza (Psol): 1,2%

9. Fred Luz (Novo): 1,1%

10. Paulo Messina (MDB): 0,7%

Não sabe: 4,8%

Nenhum dos citados: 19,7%

* Avaliação de Crivella

Desaprovam: 65,7%

Aprovam: 29,9%

Não sabe/não opinou: 4,6%