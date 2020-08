O ar pu ro da na tu re za

Que o Rio de Janeiro é lindo, isso todo mundo já sabe. Mas, que a cidade esconde belezas naturais encantadoras por todos os cantos, é um privilégio para poucos. E, com o objetivo de promover atividades em área aberta, proporcionando vivências na natureza, nasce o Rio Ecoesporte Parque, na conhecida e tradicional Fazenda Alegria, em Vargem Pequena.

O loca foi inaugurado no último dia 22 e a visitação deverá ser agendada, sempre para os sábados. O valor da entrada será de R$ 30 e a capacidade máxima de 100 pessoas. Para mais informações e para garantir a sua reserva, ligue para o telefone: (21) 99742-9191.

A iniciativa do professor e empresário da agência Rio Ecoesporte, Sérgio Tavares, em parceria com a administração da Fazenda Alegria, pretende inserir os moradores do Rio em atividades de ecoturismo e aventura em sua própria cidade. A ideia de lançar o Projeto Rio Ecoesporte Parque surgiu no período da quarentena, onde se percebeu que muita gente deixou de se exercitar, além ter que passar a viver enclausurado, sentindo falta do contato com a natureza e áreas abertas.

Desde então, foi criada uma programação exclusivamente pensada para acontecer em sistema day use. "A proposta é passar um dia em meio a natureza e se conectar ao novo normal de uma maneira prazerosa e segura. Para isso, foi planejada uma programação que contempla interação total entre o homem, natureza e movimento", afirma Tavares.

Trilhas na mata

Os aventureiros - e também os mais medrosos! - que agendarem a visita terão como a opção de fazer uma pequena trilha, bem suave, de 20 minutos, que oferece a experiência da caminhada em mata fechada para iniciantes. E se você curte algo mais hard, fica tranquilo, também haverá essa opção.

Outra alternativa será o agendamento de classes de escolas de ensino fundamental - quando as aulas reiniciarem -, atividades físicas, entre outros. Em um outro momento, acompanhando a evolução da pandemia, a proposta será abrir também para grupos corporativos, festas infantis e outros interessados no ambiente aberto e contato com a natureza.

E tem mais! Além das trilhas, o parque oferece um complexo de piscinas de águas naturais, cachoeira, quadras esportivas, jardinagem e uma extensa e rica vegetação. De acordo com Sérgio Tavares, a iniciativa é uma forma de oferecer contato com a natureza de forma segura e personalizada. O empresário afirma que a pandemia modificou a rotina de todos e ainda exige que os cuidados com a saúde sejam redobrados.

"Muitos estão sedentários, sem sair de casa e sem praticar exercícios. O ambiente é totalmente convidativo para arejar a mente, fazer exercícios e vivenciar a natureza. Esperamos que todos curtam", comenta ele, que mora na região há muitos anos, é um incentivador das práticas de exercícios físicos e também do turismo local.

O espaço ainda é uma opção de turismo, já que proporciona um passeio pelos arredores da cidade. "Muitos cariocas não costumam explorar os quatro cantos da nossa cidade, que é cheia de atrativos naturais bem próximos da gente. Estamos vivendo um momento delicado, em que se deslocar para longe pode ser inseguro. O espaço traz, também, uma oportunidade para conhecermos melhor o que o Rio nos oferece, principalmente no que diz respeito ao ecoturismo", ressalta.

Como práticas de biossegurança adotadas, o professor pensou em todos os mínimos detalhes. Haverá placas de conscientização ambiental, sinalização e limite de acesso. Os passeios serão guiados e sempre com agendamento prévio.