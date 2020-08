Barraquinha de comidas típicas esquenta a alma do carioca neste frio

Rio - O carioca não pode ver o termômetro baixar que já corre para aproveitar os poucos dias de frio e fazer aqueles programinhas típicos de inverno: desfilar com o agasalho que fica quase o ano todo no fundo do armário e se deliciar com um cardápio especial (canjicas, sopas, caldos verdes...) para aquecer por dentro e dar aquele aconchego na alma e no estômago. Wagner Clayton do Nascimento, de 40 anos, não foge à regra. O auxiliar de escritório afirma ser vidrado em sopas e caldos e, para saciar o pecado da gula, o endereço é certo, na barraquinha 'Feijão, Angu e Cia', do casal Carlos Campos, de 61 anos, e Sonia Campos, de 54.

"Sempre quando eu passo pela região de Botafogo, onde fica a barraca, costumo comprar a canjica doce, uma das melhores da região. Peço outros tipo de comida, também, como sopa de ervilha, mocotó, angu com miúdo. E tudo acompanhado de pimenta, que ajuda a esquentar ainda mais no inverno. Lá é muito bom e vale a pena comprar", conta Wagner.

Carlos Campos, o dono da barraquinha que fica na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, na Zona Sul, não esconde a preferência das pessoas da região por seu cardápio e revela que já vende suas sopas e caldos há mais de uma década no mesmo lugar.

"Já estou há 14 anos aqui, então, minha freguesia é relativamente grande. Em épocas de frio, a clientela costuma dobrar e consigo vender muito bem. A pandemia deu até uma freada nos negócios e cheguei a reduzir o cardápio, por conta do prejuízo, mas com o inverno, tudo volta ao fluxo normal e se consegue equalizar bem as vendas", esclarece.

Questionado sobre como tem se preparado para receber os clientes durante o inverno, Carlos conta não estar preocupado. Segundo ele, o segredo é a qualidade do produto: "Aqui sempre vendi bastante. Os pratos que mais saem na nossa barraquinha são os mais quentes, mesmo: angu à baiana, campeão de vendas; sopa de ervilha; caldo verde; sopa de mocotó e canjica doce. Sem dúvidas, é um dos melhores períodos para mim e para minha esposa. Nosso comércio vai de vento em popa com esse frio”.