Depois de cinco meses de muito isolamento social, expectativas e drive-in, a Zona Oeste recebe o primeiro evento de entretenimento compatível com os formatos do novo normal. O Lovepark vai receber, no estacionamento da Jeunesse Arena, na Barra, grandes nomes da música e da gastronomia brasileira.

Entre os artistas convidados estão Zeca Pagodinho, Ana Carolina, Jorge Aragão e Martinho da Vila. De 27 de agosto a 7 de setembro, a principal ideia do projeto é trocar os carros por cadeiras e mesas, que comportam até seis pessoas, com pacotes que variam entre R$ 80 e R$ 320 e a possibilidade de reverter parte do valor em consumação.

Para os amantes da gastronomia, o evento é um prato cheio. O open air gastronômico traz nomes como Vokos Grego, Satay by Mr.Lam, Assis, Feijoada Gourmet by Portal do Sabor, SwissMade by Assis (fondue), La Calaca e Truffles and Bubbles.

Os fãs do futebol também terão espaço no Lovepark, com transmissão do jogo do Flamengo e show do cantor Ivo Meirelles. Pensando em garantir a segurança de todos, os serviços serão totalmente no formato delivery e os pedidos devem ser feitos por aplicativo. O espaço será dividido por setores, com determinação de hora e portão de entrada, assim, aqueles que chegarem dentro do período estabelecido terão 50% do valor de reserva revertido em consumação.

As medidas de prevenção são bem estabelecidas. As mesas serão posicionadas com quatro metros de distância umas das outras, e haverá um controle nos corredores de acesso, com um metro e meio de largura. Todos serão cadastrados em um aplicativo e terão suas temperaturas corporais testadas por câmeras térmicas, sem contato com a pele.

A ida ao banheiro e a saída também serão solicitadas pelo aplicativo, evitando aglomerações. O uso de máscaras é obrigatório e as pessoas que descumprirem as regras serão direcionados às autoridades e estarão sujeitos à multa de até três vezes o valor da mesa.

O novo formato dos eventos na Jeunesse poderá ser conferido às sextas, sábados e domingos. Para comprar os ingressos, basta acessar https://www.ingressocerto.com/lovepark.