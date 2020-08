Secretarias de Fazenda e Agricultura fazem operação para fiscalizar transporte de gado vivo

Rio - As secretarias de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seappa-RJ) do Rio de Janeiro realizaram, nesta quinta-feira, 20/08, a Operação Zebu II, com o objetivo de verificar possíveis irregularidades no transporte de gado vivo. A ação teve o apoio da Polícia Militar e da Operação Barreira Fiscal, da Secretaria de Estado da Casa Civil.



O trabalho foi realizado no Posto de Controle Fiscal de Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, Norte do estado. Os Auditores Fiscais da Receita Estadual abordaram os veículos transportando gado vivo, analisaram a idoneidade da documentação fiscal que acompanhava a carga e checaram se a quantidade de animais informados na nota conferia com a do veículo. Nos casos suspeitos, foi feita a contagem da carga.

Além da questão fiscal, o objetivo foi fiscalizar a documentação sanitária dos animais transportados, por isso a ação foi feita com apoio da equipe da Defesa Agropecuária do Estado, da Secretaria de Agricultura. Durante a fiscalização, outros veículos que transportavam alimentos também foram abordados.



“As operações conjuntas, como esta com a Secretaria de Agricultura, são de grande importância para intensificar o combate à sonegação fiscal”, disse Rodrigo Aguieiras, Superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ.



“Essas ações visam impedir a propagação de doenças e exigir o cumprimento da legislação sanitária, de acordo com cada espécie animal”, destacou o Superintendente de Defesa Agropecuária, Paulo Henrique de Moraes.