Em busca do loiro perfeito

A mudança de visual já é rotina na vida da mulherada, mas a verdade é que não se pode negar o poder de um cabelo loiro bem feito. Inspirando-se nas mulheres e pensando em desmistificar a ideia de que todo loiro é igual, a empresária Tatiana Araújo criou uma coleção com quatro novos tons para sua rede de salões de beleza. O objetivo? Garantir o loiro mais natural possível, com efeito iluminado e sem marcas.

Tatiana, que é responsável pela criação dos tons, explica de onde veio a inspiração: "O outono é mais uma estação da alma do que da natureza. Sem dúvidas é uma época do ano relacionada às mudanças, não apenas das árvores que perdem suas folhas, mas também para nós, mulheres. Inspira a criar, pensar em diversas formas, imaginar novas cores e oferecer diferentes tons para nossas clientes. Criar é partir da essência de cada mulher e transformá-la em algo original, que encante todos ao seu redor. É a partir daí que surgem novas leituras, imagens e cores originais".

A coleção 'Essência' conta com quatro tons de loiro, são eles o 'Blond Areia', um tom claro inspirado na tonalidade de madeira aberta; o 'Blond Vanilla', que valoriza o contraste de diversos tons de forma elegante; o 'Blond Cedro', uma cor delicada pensada para mulheres românticas e o 'Blond Caramelo', que é uma mistura de marrom, amarelo e bege.

A professora e empreendedora Beatriz Machado, de 32 anos, é cliente do salão Tatiana Araújo Hair Concept há mais de dez anos e garante que a empresária sempre oferece o que há de mais moderno no mundo das loiras. "A primeira vez que a Tatiana cuidou dos meus cabelos foi em 2009, quando ela ainda realizava o atendimento na casa da mãe. Então quando eu tive vontade de clarear, fiz em um profissional que detonou os meus fios, voltei correndo para a Tati pedindo socorro e, adivinhem, ela me salvou".

A cliente reforça que a relação é de total confiança. "Sempre deixo ela fazer no meu cabelo o que pensa ser o melhor pra mim, afinal ela sabe todas as tendências e faz sempre o melhor mesmo! E ela consegue se superar a cada vez. Agora fui uma das primeiras a testar um dos loiros da sua nova coleção e o resultado foi ainda mais surpreendente e belo. As novas cores estão lindas demais, chiques e tendências de moda total".

Para a mulherada que está pensando em dar uma renovada no visual, a unidade do Tatiana Araújo Hair Concept da Zona Oeste está localizada na Freguesia, na Estrada dos Três Rios, 1.200. O atendimento é com horário marcado no número (21) 97232-1860.