Criminosos ficam feridos após entrarem em confronto com a polícia em Niterói

Rio - Dois criminosos ficaram feridos na madrugada desta sexta-feira na comunidade Sítio de Ferro, no bairro Cantagalo, em Niterói, após entrarem em confronto com policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). De acordo com a PM, agentes faziam patrulhamento na região quando foram recebidos a tiros.

Ainda segundo a polícia, depois dos disparos houve confronto, e, na ação, dois homens não identificados foram atingidos e socorridos a Unidade Municipal de Urgência Doutor Mário Monteiro. O estado de saúde deles não foi divulgado.

No local em que os criminosos estavam, uma pistola calibre .9mm, carregador com munições, um rádio comunicador e 130 pinos de cocaína, uma granada, 122 trouxinhas de maconha, 51 pedras de crack e 25 trouxinhas de haxixe foram apreendidos.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSI).